مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على رحيل السلطان قابوس.. عبد العال: أدى واجبه نحو وطنه وجعل من عمان قبلة للفرقاء.. وبرلمانيون: حقق نهضة غير مسبوقة داخل السلطنة اقتصاديا واجتماعيا

مجلس الوزراء ينكس علمه حدادا على رحيل السلطان قابوس

زعيم الأغلبية ينعى السلطان قابوس ويؤكد: بحكمته حقق نهضة عمان

كان رمزا عربيا نادرا فى الحكمة.. سعد الجمال ينعى السلطان قابوس بن سعيد



نكس مجلس النواب أعلامه، وسائر مؤسسات الدولة حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.



وكان الدكتور علي عبد العال نعى السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العماني الشقيق.



وأكد عبد العال فى بيان صحفى له، أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع و تجنيب منطقتنا للقلاقل و الحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التي اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات.



وأشار عبد العال، أن الراحل السلطان قابوس بن سعيد يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، مؤكدا أن السلطان قابوس أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه ، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعًا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات.



وتابع رئيس مجلس النواب: السلطان الراحل قابوس جعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا القلاقل والحروب، متابعا رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقًا.



واختتم نعيه: "راجيًا الله عز وجل أن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق صبر المؤمنين.



كما نعى زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والذى وافته المنية أمس الجمعة.



وأكد القصبى فى بيان له منذ قليل، أن السلطان قابوس تميز بحكمته وحنكته فى إدارة شئون البلاد وفى علاقاته الخارجية والتى كانت تؤسس لارساء السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط ودفعت بالنهوض بسلطنة عمان فى شتى المجالات.



وتقدم اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس البرلمان العربى ، أيضا بخالص العزاء للأسرة الحاكمة العمانية والشعب العماني الشقيق في مصابه الجلل، موضحا أننا تلقينا نبأ رحيل الزعيم والقائد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمشاعر الحزن والرضا بقضاء الله تعالي.



وأكد الجمال ، لقد كان المغفور له بإذن الله رمزًا وطنيا عروبيا نادرا في الحكمة والاتزان في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعربية والدولية وأرسي ثوابت قوية للسياسة العمانية في التعايش السلمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير وحسن الجوار وتقديم الدعم والمساندة للقضايا العربية.



وأضاف الجمال، أن السلطان قابوس حقق نهضة غير مسبوقة أنجزها داخل سلطنة عمان إقتصاديا وأجتماعيا وثقافيا تركت آثارها الواضحة في وضع السلطنة على الخريطة الدولية في مختلف المجالات.



وأوضح الجمال، أن مواقفه الداعمة لمصر طيلة فترة حكمه لن ينساها الشعب المصري، و إذا كان السلطان العظيم قابوس قد رحل عن دنيانا فإن أعماله وإنجازاته ستظل باقية ومستمرة .



وفي السياق ذاته، نكس مجلس الوزراء، العلم المصري من أعلى مبنى مقر المجلس، حدادا على رحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان صباح اليوم.



وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد صباح اليوم.



وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي للشعب العماني، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، موضحا أنه كان دوما داعمًا للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف.



وأضاف السيسي في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “‏بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.



وتابع: “كان داعمًا دائمًا للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائدًا لنهضة سلطنة عمان الشقيقة أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.



وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن صباح اليوم وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا.