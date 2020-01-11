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رياضة

فرج عامر تواصل معه.. هل يتخلى حمادة صدقي عن الهلال السوداني ويتولى تدريب سموحة

السبت 11/يناير/2020 - 06:16 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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عمرو أبوبكر
صرح خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني ، قد ينهي مشواره مع الفريق السوداني، ويعود الى سموحة بعد الإعلان عن رحيل التوأم.

وكان قد أعلن نادي سموحة رحيل حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول، حيث يقوم بانهاء مهامه بعد مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" هل يعود كابتن حمادة صدقي لتدريب سموحة و تكون مباراته مع النجم الساحلي اخر مباراة له مع الهلال أم سيستمر ننتظر و نري و فرج عامر تحدث مع حمادة صدقي بعد رحيل حسام حسن.

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة في الترتيب العام للدوري الممتاز.

ويقود حمادة صدقي فريق الهلال السوداني في مباراة بعد ساعات أمام النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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