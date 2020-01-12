AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

الأحد 12/يناير/2020 - 07:02 ص
علي جمعة
علي جمعة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول فيه "أمتلك شقة وقطعة أرض وتركتهم لأولادي لحين كبرهم هل عليها صدقة أو زكاة ؟".

رد الدكتور علي جمعة قائلا: ليس عليهما زكاة او صدقات ، فالزكاة لا تكون على المال المدخر للزواج او الأرض المعدة للبناء ، ولكن الزكاة تكون على النقود والزروع والثمار والأنعام والماشية ولكن العلماء اختلفوا في العسل والزيتون والخيل .

وأضاف جمعة : لو أن شخصا لديه الماظ بالمنزل فلا يخرج عليه زكاة ، أما لو اقتنى جنيهات من الذهب فيخرج عليها زكاة لأنها من النقدين .

مصارف الزكاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.

هل الجمعيات الخيرية تدخل ضمن مصارف الزكاة ؟ 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع المال من المواطنين لإعطائه للفقراء والمساكين لا ينطبق عليها قوله تعالى: "والعاملين عليها"، أي أنه لا يجوز شرعا أن تأخذ من أموال الزكاة لإعطاء رواتب الموظفين لديها أو عمل مشروع خيري أو غيره.

وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء الرسمية، أن السبب في ذلك أن هذه الجمعية أو الجمعيات مجرد متبرع أو فاعل خير ليس مكلفا من ولي الأمر وإنما هو عمل خيري تطوعي"، لافتًا إلى أن مخرجي الزكاة أخرجوها للجمعية بهدف توصيل المال لمستحقيه، أما إذا كانت هذه الجمعية مكلفة من ولي الأمر فيجوز لها ذلك.

اقرأ ايضا :
هل تلزم الإقامة مع كل صلاة | الإفتاء ترد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إخراج الزكاة إلى الخالة والعمة والأقارب؟ .. الأزهر يجيب

مصارف الزكاة| البحوث الإسلامية يكشف عنها ويوضح هل يجوز إخراجها للمستشفيات

أب ميسور الحال.. يعطي أولاده المحتاجين أم الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للموكل بإخراج الزكاة أن يعطي جزءا منها لأقربائه الفقراء

هل يجوز بناء منزل لأرملة من أموال الزكاة ؟.. الإفتاء تجيب

هل الجمعيات الخيرية تدخل ضمن مصارف الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

ضياء السيد: أتوقع خوض الزمالك لقاء السوبر الإفريقي

ضعي قطرات من الفانيليا السائلة فى دولابك وشاهدي ماذا يحدث

هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو

فيديو حقق 14 مليون مشاهدة .. امرأة تبتكر طريقة سهلة لتقشير الثوم

الخارجية الأمريكية تنشر فيديوهات من مظاهرات إيران.. شاهد

AdvertisementS

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف