AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تلزم الإقامة مع كل صلاة | الإفتاء ترد

السبت 11/يناير/2020 - 05:53 م
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة بعد الأذان ليست واجبة إنما هى تدخل فى فروض الكفاية.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « هل تلزم مع كل صلاة إقامة؟»، أن هناك أشياء فى الشريعة لا تجب على كل فرد فردا وإنما تجب على أهل الحي أو المدينة فيجب ان يرتفع الأذان فى بلاد المسلمين بحيث يسمعه المسلمون.

وأشار الى أن الإقامة فى حد ذاتها سُنة وهى فى الحقيقة ذكر يتذكر به المسلم شهادة التوحيد وإيمانه بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وقيمة ما يدعو اليه الله تعالى حى على الصلاة حى على الفلاح كل هذه الأمور يعيش بها المسلم قضية الصلاة قبل الدخول فيها حتى إذا ما دخلها، دخلها مؤمن بأهميتها وشدة أثرها فى تزكية نفسه.


هل تجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأذان ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة، لكن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت الشرعي لها.

وأضاف «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد ؟ أن الصلاة تصح بمجرد أن يبدأ المؤذن في رفع الأذان بقول الله أكبر، وليس بمجرد إقامة الصلاة في المسجد، مشيرًا إلى أنه حتى لوفات الإنسان ترديد الأذان خلف المؤذن؛ فإن ترديد الأذان سنة.

هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة
سؤال حائر بين الناس ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحة الدار بـ«فيسبوك».

وقال الدكتور محمود شلبي، إنه تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة، ولا يشترط تأخير الصلاة لتمام الأذان، لأنَّ الأذان إنَّما هو علامة على دخول الوقت، والتأخير الذي تفعله جماعة المساجد بعد الأذان ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة؟»، أن من الأفضل لك ألا تصلي بعد أن يبدأ المؤذن بالأذان مباشرة وإنما تنتظر حتى تردد مع المؤذن الأذان ثم تدعو بدعاء الوسيلة، وتصلي السنة، ثم الفريضة، لتنال ثواب ترديد الأذان.

حكم الصلاة عند سماع الاذان
وأوضح أنه إذا قال المؤذن: "الله أكبر" فقد آذن - أي أعلن - بدخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فورا، ولا يشترط أن ينتظر انتهاء الأذان كاملًا، ولكن يسن للمسلم أن يستمع إلى المؤذن، وأن يردد معه ما يقول، حتى يحصل على المغفرة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الوقت لا يتجاوز دقيقتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقبل الصلاة قبل دخول الوقت بنصف ساعة؟ الإفتاء ترد

حكم الصلاة على مواعيد إذاعة القرآن في القاهرة وأنت فى محافظة أخرى

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة| دار الإفتاء ترد

الأذان والإقامة.. هل بينهما وقت لإجابة الدعاء؟.. وحكم أداء الصلوات الفائتة بينهما

هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة .. الإفتاء توضح | فيديو

هل تجزئ صلاة تحية المسجد مرة واحدة عند تكرار الدخول والخروج؟

ترشيحاتنا

أسبوع مستقر.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء حالة التقلبات الجوية ..فيديو

إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يقتحم عالم الاستثمار.. أحمد شوبير ينفي تفاوض الأهلي مع نجم أسوان.. وطلب كارتيرون من لاعبي الزمالك

لحظة فتح وصية السلطان قابوس وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا لـ عمان.. فيديو

في عيد ميلاد إيمان الطوخي | تعرف على عدد زيجاتها وعلاقتها بهذا الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل