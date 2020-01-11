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تركت أثرا كبيرا .. مصطفى بكري يبارك لـ قناة TeN العودة للبث

السبت 11/يناير/2020 - 07:37 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامي مصطفى بكري، الزميل نشأت الديهي بعودة البث لبرنامجه، قائلا «حمدا لله على السلامة ومبروك على العودة ارجع مكانك ولجمهورك.

وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN»،:«قناة تن تركت أثرا كبيرا فى الشارع المصرى وتحديدا برنامجا الديهى وعمرو عبدالحميد".

وكانت قد أصدرت قناة TEN، بيانًا عودتها إلى العمل بدءا من يناير ، وفقا لرئيسها التنفيذى نشأت الديهى.

وجاء البيان،" بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر والذي تضمن الاسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير ".

وأضاف،"وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة والتي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في اداء رسالتها الاعلامية والوطنية، عكفت القناة علي إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه واستطاعت الوصول الي حزمة من الحلول الصعبة علي كافة المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال اعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقد".

وتابع البيان، " نتوجه بالشكر والامتنان الي جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الاعلامية الواعية.. وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها دمتم في أمان الله".
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