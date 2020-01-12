التصرف الشرعي للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء العمرة| مستشار المفتي يوضح

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء العمرة او الحج.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما يجب أن تفعله المرأة الحائض في العمرة ؟»، أن المرأة تبقى مُحرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما.



وأشار الى أن المرأة إذا فاجئها الحيض أثناء أدائها للعمرة فلا تصلى ولا تقرأ قرأن إنما تقرأه إذا كان ذكرًا وقرأنًا ولها ان تذكر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها (( إفعلى ما يفعله الحاج غير ألا تطوفى بالبيت )).



وتابع: إن كانت قد إقتربت على الإنتهاء من العمرة او الحج فتقلد بعض المذاهب التى تقول أنه يجب على المرأة أن تعصب نفسها جيدا وتطوف فبعض المذاهب قالت ان عليها شاة والبعض الأخر قال ليس عليها شئ لان هذا رغما عنها.



حكم تكرار العمرة فى السفر الواحد



قال الشيخ احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من تكرار العمرة في السفر الواحد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل يجوز تكرار العمرة فى سفر واحد ؟»، أن العمرة من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لربه سبحانه، والتي يسن للمسلم تأكيدًا أداؤها، قال سبحانه: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [البقرة: 196].



وتابع : أن العُمرة فيها عظيم الأجر من الله سبحانه من رفعة الدرجات، وزيادة الحسنات، ومحو السيئات، قال صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» صحيح البخاري.



حكم من ترك تقصير شعره فى العمرة



قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أركان العمرة تقصير الشعر، ويجبر تركه بدم.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال «كنت أحج متمتعة وبعد العمرة نسيت أن أقصر شعرى ولكنى قصرته فى الحج فهل علي شيء؟»، أن تقصير الشعر من أركان العمرة أى لا يتحلل المعتمر من ملابسه إلا بالتقصير فمن الممكن أن يكون فعل أشياء ولم يقصر ففى هذا الوقت يجب عليه هدي، لأنه ارتكب محظورات ثم جاء بعد ذلك وقص شعره فى الحج فيجبر هذا القص بعدم قصه فى العمرة فيكون بذلك أدخل العمرة فى الحج أى الصغير فى الكبير فيكون عليه هدى.



وتابع قائلًا "إنه خروجا من هذا الخلاف عليها أن تقص جزءا من شعرها وهدى والأمر الآخر انها لم تتحلل التحلل الأكبر وقد تكون وقعت فى شيء من هذا فعليها هدي آخر فيكون عليها هديين حتى تجبر هذا الأمر أى ترسل بصكين هناك فى المملكة العربية السعودية".



