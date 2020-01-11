بعد عودة البث.. تعليق قوي من نشأت الديهى على كل الشامتين |شاهد

علق الإعلامي نشأت الديهي، في اول ظهور له بعد عودة قناة " ten" للبث، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير ".



وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten”،: رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".



وتابع نشات الديهي:" كما وجب علينا شكر كل المحبين يتوجب علينا الرد على كل الكارهين والحاقدين من قنوات الإخوان، متسائلا:"ألهذا الحد كنا مؤلمين لكم".



وأكمل موجها حديثه لكل الشامتين فى غلق القناة:خسئتم وخبتم ورجعنالكم تانى".



وإختتم نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".





