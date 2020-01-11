بعد عودة البث.. تعليق قوي من نشأت الديهى على كل الشامتين |شاهد

علق الإعلامي نشأت الديهي، في اول ظهور له بعد عودة قناة " ten" للبث، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير ".
وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten”،: رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".
وتابع نشات الديهي:" كما وجب علينا شكر كل المحبين يتوجب علينا الرد على كل الكارهين والحاقدين من قنوات الإخوان، متسائلا:"ألهذا الحد كنا مؤلمين لكم".
وأكمل موجها حديثه لكل الشامتين فى غلق القناة:خسئتم وخبتم ورجعنالكم تانى".
وإختتم نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".
وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten”،: رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".
وتابع نشات الديهي:" كما وجب علينا شكر كل المحبين يتوجب علينا الرد على كل الكارهين والحاقدين من قنوات الإخوان، متسائلا:"ألهذا الحد كنا مؤلمين لكم".
وأكمل موجها حديثه لكل الشامتين فى غلق القناة:خسئتم وخبتم ورجعنالكم تانى".
وإختتم نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".