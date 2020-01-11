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توك شو

بعد عودة البث.. تعليق قوي من نشأت الديهى على كل الشامتين |شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 07:42 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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حمزة شعيب
علق الإعلامي نشأت الديهي، في اول ظهور له بعد عودة قناة " ten" للبث، :" عدنا إليكم بعد فترة غبنا فيها وكان المانع خير ".

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " ten”،: رجعنا للجمهور الحبيب والعظيم ورجعنا لملفاتنا وقضايانا ومعاركنا واشتباكاتنا كانت فترة صعبة غبنا فيها عن المشاهد وهو أمر صعب وجلل".

وتابع نشات الديهي:" كما وجب علينا شكر كل المحبين يتوجب علينا الرد على كل الكارهين والحاقدين من قنوات الإخوان، متسائلا:"ألهذا الحد كنا مؤلمين لكم".

وأكمل موجها حديثه لكل الشامتين فى غلق القناة:خسئتم وخبتم ورجعنالكم تانى".

وإختتم نشأت الديهي:" اكتشفنا في الفترة الماضية الصالح من الطالح والناس معادن كالذهب لا يصدأ وهناك من تفاعل وسأل عن سبب توقفنا، ومستمرون في مسيرتنا والمعركة مستمرة وسوف ننتصر في النهاية".


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