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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف سبب عدم الدفع بـ زيزو في بداية لقاء زيسكو

السبت 11/يناير/2020 - 08:50 م
زيزو
زيزو
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القسم الرياضي
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء عدم الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق في التشكيل الأساسي خلال لقاء زيسكو يونايتد الزامبي بالأمس.

وفاز الزمالك على بطل زامبيا بهدفين دون رد بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الجهاز الفني لانتقادات شديدة بسبب عدم البدء بزيزو في المباريات الماضية.

وشارك زيزو كبديل في مواجهتي طنطا ببطولة الدوري وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرى أن زيزو مجهد بسبب الاعتماد عليه طوال الفترة الماضية وفضل منحه قسط من الراحة.

وأشار إلى أن المدرب يفضل الدفع به في آخر 30 أو 20 دقيقة واستغلال النقص البدني لدى المنافس في تفوق الفريق هجوميًا.
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