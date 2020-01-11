أسوان : لا عروض رسمية لضم سيلا.. واللاعب مستمر مع الفريق

قال مصطفى أمين ،المشرف علي الكرة بنادي أسوان ان النادي لم يتلق أى خطابات رسمية لضم بدارا سيلا، مهاجم الفريق، وأن كلها اجتهادات وكلاء لاعبين ومكالمات تليفونية .





وأكد "أمين "لم نتلق أي خطاب رسمي من بني سويف أو المنيا أو الترسانة للحصول على خدمات بدارا سيلا في فترة الانتقالات الشتوية.





وأضاف المشرف على الكرة بأسوان أن فريقه يتعامل بشكل مباشر مع العروض الرسمية ولا يتعامل مع الوكلاء، وبناءً عليه فإن سيلا مستمر مع النادي الأسوانى حتى الأن.



