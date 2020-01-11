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رياضة

أسوان : لا عروض رسمية لضم سيلا.. واللاعب مستمر مع الفريق

السبت 11/يناير/2020 - 09:19 م
بدارا سيلا
بدارا سيلا
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رباب الهوارى
قال مصطفى أمين ،المشرف علي الكرة بنادي أسوان ان النادي لم يتلق أى خطابات رسمية لضم بدارا سيلا، مهاجم الفريق، وأن كلها اجتهادات وكلاء لاعبين ومكالمات تليفونية .

وأكد "أمين "لم نتلق أي خطاب رسمي من بني سويف أو المنيا أو الترسانة للحصول على خدمات بدارا سيلا في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المشرف على الكرة بأسوان أن فريقه يتعامل بشكل مباشر مع العروض الرسمية ولا يتعامل مع الوكلاء، وبناءً عليه فإن سيلا مستمر مع النادي الأسوانى حتى الأن.

يذكر أنه تداول خلال الأيام الماضية دخول أندية الترسانة وبني سويف والمنيا في مفاوضات لضم المهاجم الغيني بدارا سيلا في فترة الانتقالات الشتوية .
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