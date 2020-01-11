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رياضة

السد القطري يؤكد مفاوضات برشلونة مع تشافي لتدريب البرسا

السبت 11/يناير/2020 - 09:23 م
تشافي مع ميسي - صورة
تشافي مع ميسي - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي، عن دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات مع النادي القطري لعودة تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق الكتالوني خلفا لـ فالفيردي الذي يعاني الفريق معه من سوء النتائج والأداء.

وحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فإن هناك اجتماع يوم الإثنين القادم لإدارة برشلونة من أجل مناقشة مستقبل فالفيردي، مع إحتمال لإقالته.

تشافي تولى قيادة السد القطري بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم مع بطل قطر، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري والتأهل لمونديال الأندية.

وأكد محمد غلام البلوشي المدير الرياضي لنادي السد، عن وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة، لعودة قائد النادي الكتالوني السابق.

تأهل فريق أتليتكو مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، ليواجه ريال مدريد الأحد المقبل.
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