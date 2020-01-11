مماطلة وتعنت اثيوبى.. منى عمر: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدما ملموسا..فيديو

الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة تنطلق غدا بالقاهرة.. البحث عن حلول للحفاظ على الأمن المائي المصري.. اعتماد قواعد القانون فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين والتشغيل.. وثقة في المفاوضين والدولة