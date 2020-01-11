مماطلة وتعنت اثيوبى.. منى عمر: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدما ملموسا..فيديو

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية ، إن الموقف الإثيوبي ليس جديدا منذ بدء المفاوضات ولم نعلن عن التعنت الإثيوبي لان الاثيوبيين أخذوا موقفا شديد التعنت من ازمة سد النهضة.
وأضافت"منى عمر"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناة "الحياة"، أن الانفراجة لم تأت الا بعد تولي الرئيس السيسي وقيامه بالمفاوضات السلمية لهذه القضية حتى أن الرئيس السيسي ذهب إلى إثيوبيا لاثبات حسن الظن وأنه يريد حصته من السد دون حدوث اى مشاكل وان العلاقات جيدة وأن مصر حريصة على التنمية ولكن لن يكون هذا علي حساب الدولة المصرية .
وأوضحت"منى عمر" أن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 7 او 8 سنوات ونحن نتفاوض في هذا الموضوع ولكن الجانب الإثيوبي لا يجيد إلا المماطلة .
وتابعت"مني عمر " ان تدخل الولايات المتحدة والبنك الدولي في هذه المفاوضات كان من النتائج الملموسة التي قامت بها مصر في هذه الخطوة كما ان الرئيس السيسي ذكر مشكلة سد النهضة في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة واشار الى ايجاد حل سلمي .
واستكملت"منى عمر" أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة للتدخل وحل المشكلة بطريقة سلمية .
وأضافت"منى عمر"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"الحياة اليوم"المذاع علي قناة "الحياة"، أن الانفراجة لم تأت الا بعد تولي الرئيس السيسي وقيامه بالمفاوضات السلمية لهذه القضية حتى أن الرئيس السيسي ذهب إلى إثيوبيا لاثبات حسن الظن وأنه يريد حصته من السد دون حدوث اى مشاكل وان العلاقات جيدة وأن مصر حريصة على التنمية ولكن لن يكون هذا علي حساب الدولة المصرية .
وأوضحت"منى عمر" أن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 7 او 8 سنوات ونحن نتفاوض في هذا الموضوع ولكن الجانب الإثيوبي لا يجيد إلا المماطلة .
وتابعت"مني عمر " ان تدخل الولايات المتحدة والبنك الدولي في هذه المفاوضات كان من النتائج الملموسة التي قامت بها مصر في هذه الخطوة كما ان الرئيس السيسي ذكر مشكلة سد النهضة في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة واشار الى ايجاد حل سلمي .
واستكملت"منى عمر" أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة للتدخل وحل المشكلة بطريقة سلمية .