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توك شو

الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 09:15 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك تعنتا وتشددا من الجانب الإثيوبي ولم يقدم توافقا حول النقاط الخلافية، مضيفا:" هناك اجتماع برعاية أمريكية حول مفاوضات سد النهضة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الجلسات الأخيرة مع الجانب الاثيوبي ولم يكن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي على التعاون مع مصر بالتفاهم".

وتابع السباعي:" هناك تلويح من الجانب الإثيوبي لملء السد بشكل أحادي وهذا ما ترفضه مصر، والتعاون في إدارة الأنهار المشتركة هو عرف دولي".

ولفت السباعي:" هناك مفاوضات حول سد النهضة منذ 2014 ومصر قدمت مقترحات من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة وتحقيق التنمية لإثيوبيا ونحافظ على مواردنا المائية بشكل او بآخر.

وتابع محمد السباعي:" لم نصل إلى نقاط تلاقٍ في آخر اجتماع وقدمنا طرح ملء سد النهضة على مراحل وتعتمد على كميات الأمطار والمقترح يشمل ملء سد النهضة في 6 - 7 سنوات.

وأكمل محمد السباعي:" نعتمد في المفاوضات على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث ويعتمد على حسن النية وعدم الإضرار وملء وتشغيل السد بشكل تعاوني
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