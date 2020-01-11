الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك تعنتا وتشددا من الجانب الإثيوبي ولم يقدم توافقا حول النقاط الخلافية، مضيفا:" هناك اجتماع برعاية أمريكية حول مفاوضات سد النهضة خلال اليومين المقبلين".
وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الجلسات الأخيرة مع الجانب الاثيوبي ولم يكن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي على التعاون مع مصر بالتفاهم".
وتابع السباعي:" هناك تلويح من الجانب الإثيوبي لملء السد بشكل أحادي وهذا ما ترفضه مصر، والتعاون في إدارة الأنهار المشتركة هو عرف دولي".
ولفت السباعي:" هناك مفاوضات حول سد النهضة منذ 2014 ومصر قدمت مقترحات من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة وتحقيق التنمية لإثيوبيا ونحافظ على مواردنا المائية بشكل او بآخر.
وتابع محمد السباعي:" لم نصل إلى نقاط تلاقٍ في آخر اجتماع وقدمنا طرح ملء سد النهضة على مراحل وتعتمد على كميات الأمطار والمقترح يشمل ملء سد النهضة في 6 - 7 سنوات.
وأكمل محمد السباعي:" نعتمد في المفاوضات على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث ويعتمد على حسن النية وعدم الإضرار وملء وتشغيل السد بشكل تعاوني
وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الجلسات الأخيرة مع الجانب الاثيوبي ولم يكن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي على التعاون مع مصر بالتفاهم".
وتابع السباعي:" هناك تلويح من الجانب الإثيوبي لملء السد بشكل أحادي وهذا ما ترفضه مصر، والتعاون في إدارة الأنهار المشتركة هو عرف دولي".
ولفت السباعي:" هناك مفاوضات حول سد النهضة منذ 2014 ومصر قدمت مقترحات من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة وتحقيق التنمية لإثيوبيا ونحافظ على مواردنا المائية بشكل او بآخر.
وتابع محمد السباعي:" لم نصل إلى نقاط تلاقٍ في آخر اجتماع وقدمنا طرح ملء سد النهضة على مراحل وتعتمد على كميات الأمطار والمقترح يشمل ملء سد النهضة في 6 - 7 سنوات.
وأكمل محمد السباعي:" نعتمد في المفاوضات على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث ويعتمد على حسن النية وعدم الإضرار وملء وتشغيل السد بشكل تعاوني