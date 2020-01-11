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توك شو

الري: نحافظ على مواردنا المائية في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 09:06 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر دخلت في مفاوضات حول سد النهضة وكان لدينا رغبة في التوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك مفاوضات حول سد النهضة منذ 2014 ومصر قدمت مقترحات من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة وتحقيق التنمية لإثيوبيا ونحافظ على مواردنا المائية بشكل او بأخر.

وتابع محمد السباعي:" لم نصل إلى نقاط تلاقي في آخر اجتماع وقدمنا طرح ملء سد النهضة على مراحل وتعتمد على كميات الأمطار والمقترح يشمل ملء سد النهضة في 6 - 7 سنوات.

وأكمل محمد السباعي:" نعتمد في المفاوضات على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ومنها اتفاق إعلان المباديء بين الدول الثلاث ويعتمد على حسن النية وعدم الإضرار ومليء وتشغيل السد بشكل تعاوني".

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