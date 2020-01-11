هل تعقد حماس صفقة مع إسرائيل..باحث إسلامى يجيب

كشف طارق أبو السعد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عن نية حركة حماس لعقد صفقة مع إسرائيل.



وتابع أبو السعد خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"حركة حماس جزء من تنظيم الإخوان، وهم بطبعهم يميلون لخيانة السلطة والإستقلال بذاتهم".



وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.