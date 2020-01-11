شكوى عبر فيسبوك.. تعليم كفر الشيخ تحيل مدير مدرسة للتحقيق | صور

أحالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، مدير مدرسة المنشلين الابتدائية إلى التحقيق.



وقالت كشك، خلال بيان لها اليوم، إن تلاميذ الصف الثالث والصف الرابع بمدرسة المنشلين التابعة لإدارة قلين التعليمية، أدوا الامتحان، اليوم السبت ، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء.



وأضافت، أن عدد الطلاب بالصف الثالث 66 طالبًا وبالصف الرابع 84 طالبًا في 5 لجان منها لجنة خاصة وتغيب عن الامتحان تلميذان فقط لظروف مرضية، وتبين غيابهما من بداية العام الدراسي.



وأشارت إلى أن المستند الذي تداوله البعض عن عدم توجه الطلاب إلى المدرسة، اليوم السبت، ما هو إلا استغاثة صادرة من أولياء أمور الطلاب لتمهيد الطريق للمدرسة، لافتة إلى إحالة مدير المدرسة للتحقيق ومجازاته.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورة مستند بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، يتضمن استغاثة أولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة من الطريق المؤدي إليها، مطالبين المسئولين بسرعة رصفه، وموقع عليه رئيس مجلس الأمناء وأحد أهالي القرية ومدير المدرسة، وعليه ختم المدرسة.