مواطنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة تبنى حالتها للعلاج من الحروق

ناشدت المواطنة هبة محمد بكر ، البالغة من العمر 26 عاما ، وتقيم في مدينة بدر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها في استكمال إجراء عمليات التجميل والعلاج .



وتقول في رسالتها : عانيت في الصغر من حريق التهم جسدى، أدى إلى تشوهات وحروق متشعبة في الذراع اليمنى والصدر والرقبة، وأجريت عمليات كثيرة، وآخر عملية تم إجراوها بمؤسسة مصر الخير، منذ أكثر من عام، متناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، تبنى حالتها، في استكمال إجراء عمليات التجميل والعلاج.



للتواصل مع الحالة : ٠١١١٦١٢٣٧٦٧



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