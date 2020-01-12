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بين الناس

مواطنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة تبنى حالتها للعلاج من الحروق

الأحد 12/يناير/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة هبة محمد بكر ، البالغة من العمر 26 عاما ، وتقيم في مدينة بدر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها في استكمال إجراء عمليات التجميل والعلاج .

وتقول في رسالتها : عانيت في الصغر من حريق التهم جسدى، أدى إلى تشوهات وحروق متشعبة في الذراع اليمنى والصدر والرقبة، وأجريت عمليات كثيرة، وآخر عملية تم إجراوها بمؤسسة مصر الخير، منذ أكثر من عام، متناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة ، تبنى حالتها، في استكمال إجراء عمليات التجميل والعلاج.

للتواصل مع الحالة : ٠١١١٦١٢٣٧٦٧

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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