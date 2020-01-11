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أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها لدى طهران

السبت 11/يناير/2020 - 11:48 م
أول تعليق من بريطانيا
أول تعليق من بريطانيا على اعتقال سفيرها لدى طهران
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قسم الخارجي
اعتبرت بريطانيا أن اعتقال سفيرها لدى طهران "انتهاكا للقانون الدولي"، حسبما أفادت قناة "العربية.

ذكرت وكالة "تسنيم" أن السفير البريطاني لدى طهران راب ماكير تم احتجازه ساعة ثم أطلق سراحه بعدها، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات أمام جامعة امير كبير التي تطالب بإسقاط النظام.

وأضافت أنه تم اعتقاله بسبب تنظيمه حركات مشبوهة واحتجاجات أمام الجامعة.

وأوضحت الوكالة أن السفير سيتم استدعاؤه، غدا الأحد، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تواجده في مظاهرات اليوم.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

وندد المتظاهرون بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق صاروخ مثلما اعترفت طهران، مطالبين برحيل الحرس الثوري الايراني.
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