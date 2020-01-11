صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم.. فيديو

كشف الصحفى اللبنانى سعيد حريري، آخر تطورات قضية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسى عجرم، قائلاً: "تقرير الطب الشرعي أكد اليوم أنه تم إطلاق 17 طلقة على اللص".





وتابع "حريري" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "محامى زوج الفنانة نانسى عجرم برّأ تصرف موكله فادى الهاشم،" بأنه تعرض لوهلة عصبية خاصة وان السارق كان مقنع وبحوزته مسدس، أى يستخدم كل الأدوات التى تؤكد أنه لص".





وعن حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى تشير إلى معرفة سابقة بين عائلة نانسى عجرم واللص، أوضح الصحفى اللبنانى: "الصور المتداولة مغلوطة والهدف منها التضليل".





وشنّ رواد تويتر من السوريين هجومًا شرسًا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسبب تغريدة نعت من خلالها السلطان قابوس سلطان عمان الذي رحل منذ ساعات.





وجاءت التعليقات: "مدام نانسي زوجة القاتل المحترمة مهما حاولتي إعادة تأهيل نفسك في المجتمع عن طريق التعازي او التهاني لن تنجحي فنعت القتل وسم على زوجك وربما عليكي ايضًا الرأي العام لا يستهان به بتهنئة وتعزية. ان لم تستح فافعل ما شئت".





وآخرون: "لو القضاء ما جاب حق محمد الموسى نحنا بنجيبه"، "حسبي الله ونعم الوكيل فيهن".



