ضبط مشرف بمدرسة ضرب نجله وتسبب في وفاته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مشرف بمدرسة لقيامة بضرب نجله حتى الموت البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص مشرف بإحدى المدارس - مقيم بدائرة المركز بأنه حال قيام نجله "طالب- 6 سنوات" باللعب على درج المسكن اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لإصابته ووفاته.





بمناظرة الجُثة تبين وجود إصابات عبارة عن "جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالوجه وتورم بالعينين" و بإعادة مناقشة المُبلغ، قرر أنه بتاريخ أمس طلب منه نجله الخروج لشراء بعض الحلوى من أحد المحلات المجاورة لمسكنه، إلا أنه رفض حال إصراره على الخروج تعدى عليه بالضرب فارتطمت رأسه بالأرض مما أدى لحدوث إصابته بجرح بالرأس وقام بإسعافه بالمنزل.



