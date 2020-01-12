ميركل ترحب باعتراف إيران بمسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

رحبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم /السبت/ باعتراف إيران بمسئوليتها عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ، واصفة هذا الاعتراف بأنه "خطوة إيجابية".



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ميركل أكدت - في تصريحات صحفية بموسكو - أن التعرف على المسئولين عن الحادث أمر طيب، ويتعين الآن بذل كل ما هو ممكن من أجل التوصل إلى حلول مع الدول التي ينتمي إليها ضحايا الحادث"، مشددة على أهمية بذل كل الجهود؛ من أجل استكمال التحقيق في الحادث الذي أسفر عن مصرع 176 شخصا ، فضلا عن ضرورة إجراء مفاوضات لمناقشة العواقب المرتبة على الحادث ".



وكانت إيران اعترفت - في وقت سابق اليوم - بمسئوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إقلاعها يوم /الأربعاء/ الماضي من مطار الخومينى الدولي بطهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 176 شخصا من جنسيات مختلفة .