رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

ما هو طموح رضا عبد العال مع بلدية المحلة؟



ماهو رأيك في عدم تواجد محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟



ساديو ماني توج بأفضل لاعب في إفريقيا؟ ما تعليقك؟



ما رأيك في تتويج الاتحاد المصري بأفضل اتحاد افريقي في عام "2019" برئاسة هاني أبوريدة؟



محمد صلاح تحدث من قبل عن عدم المشاركة مع المنتخب الوطني.. ما رأيك؟



كيف ترى أداء المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري؟



من وجهة نظرك من هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني؟



استطاع المنتخب الأولمبي أن يحقق طفرة جديدة وإنجازا غاب كثيرا، من هو الأفضل للانضمام للذهاب إلي طوكيو 2020"؟



المنتخب الأولمبي استطاع أن يحقق إنجازا كبيرا وبه لاعبين "طقطقة"؛ ومحمد صلاح هو اللاعب الوحيد المتاح للانضمام إلى المنتخب الوطني ولماذا؟ لقيمته الفنية والرياضية على مستوى العالم.. "لو صلاح مراحش مش هيجبولنا أتوبيس ينقلنا، وأكلنا هيبقى وجبة فطور بس ده إذا جت".



ما هو رأيك في أداء رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي؟



رينيه فايلر استطاع أن يحقق إنجازا كبيرا ويتوج بالدوري الممتاز باكرا ولديه القدرة على توظيف اللاعبين بطريقة صحيحة واستمراره مع القلعة الحمراء سيحقق إنجازات كثيرة في البطولات المختلفة.



تعليقك على انضمام محمود كهربا للنادي الأهلي؟



انضمام كهربا للنادي الأهلي خطوة جيدة، وحصول الأهلي على خدماته كان عندًا وردًا على صفقة عبد الله السعيد أثناء تواجده في الزمالك ولكن في ظل تواجد رمضان صبحي سيختفي كهربا من الساحة وما فعله داخل نادي الزمالك من تطاول لن يتمكن من فعله داخل النادي الأهلي.



تقييمك للاعبي النادي الأهلي في الوقت الحالي؟



الاهلي في أشد الاحتياج إلى مهاجم جيد ومروان محسن لا يصلح في التواجد داخل القلعة الحمراء.



ما رأيك في أداء محمود الخطيب في ظل رئاسة النادي الأهلي وهل عليه الاستمرار أم لا؟



كابتن محمود الخطيب أسطورة رياضية حقيقة ولديه كل التقدير والاحترام ولكن أطالب بعدم خوض الانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي لفترة جديدة.. أقول له "كفاية كدة حافظ على مكانتك وسط الجماهير قد تلغي أسطورتك نهائيًا"، وما يتعرض له من هجمات خلال الفترة الحالية نتيجة لبعض الإخفاقات وعدم تحقيق مطالب الجماهير، حيث إنه خسر 13 بطولة في ألعاب مختلفة.



بصفتك أحد رموز نادي الزمالك ما رأيك فيما تتعرض له القلعة البيضاء في الوقت الحالي؟



نادي الزمالك يتعرض لأزمة كبيرة وأطالب المستشار مرتضي منصور بإبعاد أبنائه عن ملف الكرة داخل النادي و"لازم يتم تغيير اللاعبين مفيش حد كبير على نادي الزمالك اللي عايز يمشي يتفضل"، ويجب الاعتماد على المدربين المصريين، خصوصا أبناء نادي الزمالك مثل محمد صلاح ومحمد حلمي، وتولي رموز الزمالك ملفات الكرة واللاعبين داخل نادي الزمالك.



تقييمك للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؟



المستشار مرتضى منصور استطاع أن يحقق إنجازات اجتماعية ورياضية ولكن يجب إبعاد أبنائه عن المسؤولية تماما أقول له "ياسيادة المستشار لو عاوز تحافظ على تاريخك ابعد أولادك عن النادي وارجع تاني لوحدك في خدمة النادي".



تقييمك لـ بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك؟



كارتيرون فاشل، "هو ليه النادي الأهلي يستغنى عن كارتيرون"؟، علشان فاشل ولو كان يمتلك إمكانات لظل حتى تلك اللحظة داخل النادي الأهلي.. "بياكل عيش".



تقييمك لأداء لاعبي الزمالك ومن الأحق بالتواجد؟



يجب رحيل جميع لاعبي الزمالك ماعدا أبو جبل وعواد وجنش ومصطفى فتحي ومحمد عبد الغني وفرجاني ساسي وبن شرقي ومحمد حسن، فقط هؤلاء هم الذين يستحقوا التواجد داخل نادي الزمالك والباقي يرحل.



تجربة بيراميدز ورحيل تركي آل الشيخ تعليقك على هذا الحدث؟



بيراميدز بدأ في الانهيار منذ رحيل تركي آل الشيخ، فرحيله عن الرياضة المصرية قرار خطأ، لم تتمكن الأندية من الاستفادة من تجربة تركي آل الشيخ خصوصا قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، لذلك تم مهاجمته.



ودخول تركي آل الشيخ للساحة الرياضة كان خطوة جيدة للغاية مع العلم نادي بيراميدز كان على خطوة بسيطة من التتويج بالدوري المصري وكأس مصر، لذلك تم محاربته حتي أعلن الرحيل.. ورحيله خسارة للجميع.



ما رأيك في إنجازات الدولة المصرية الرياضة لعام 2019؟



الدولة المصرية استطاعت أن تبهر العالم بتنظيم بطولات على أعلي مستوي وأثبتنا للعالم أننا قادرون على تنظيم أفضل البطولات.

هو لاعب كرة قدم مصري دولي تمكن من اللعب في خط الوسط وتميز بتألقه ومهاراته الفنية وحركته السريعة ليصبح حديث الأندية المصرية والعالمية في ذلك الوقت.. بدأ مسيرته الرياضية من نادي النيل للأدوية حتى تدرج ليصل إلى نادي الزمالك ليحقق معه عدة بطولات الدوري، والكأس وعقب اندلاع المشاكل الرياضية في ذلك الوقت قرر رضا عبد العال الرحيل عن صفوف الزمالك ليتمكن الغريم التقليدي وهو النادي الأهلي من خطفه والحصول على خدماته ليصبح ضمن صفوف القلعة الحمراء.ولم يكتف بذلك بل تواجد بصفوف منتخب مصر الوطني حتى عاد إلى صفوف نادي القناة الذي كان يلعب بالدوري الممتاز في ذلك الوقت حتى أعلن اعتزاله نهائيا عقب تقديم مسيرة ناجحة.رضا عبد الله "جوارديولا العرب"، بعد أن اتجه إلى القيادة الفنية والتي يتواجد بها حتى الآن، حيث أسندت له مهام الإدارة الفنية لـ فريق كرة القدم الأول بنادي بلدية المحلة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية سعيا للنهوض به إلى للدوري الممتاز.اشتهر عبد العال بـ "العراف والمنجم"، بعد أن توقع نتائج العديد من المباريات والفوز برهانات عديدة على الهواء مع نجوم إعلام وكرة كبار، وعلى رأسهم توقع خيبة الأمل للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.ومن تلك النقطة تواجد موقع صدي البلد الإخباري، بنادي بلدية المحلة لمتابعة سير الأعمال التي يقوم بها رضا عبد العال مع الفريق وانفرد معه بحديث ممتع وشيق للغاية.نادي بلدية المحلة يمتلك إمكانات عديدة ولاعبين على أعلى مستوى ونأمل في الصعود إلى الدوري الممتاز وتحقيق نتائج ايجابية، خصوصا في ظل انسجام لاعبي الفريق وتوظيف اللاعبين بطريقة صحيحة، وما تم تحقيقه ليس طفرة ولكن الطفرة الحقيقة لرضا عبد العال هي الصعود للدوري الممتاز.محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة إخوانية للتقليل من شأنه، فهو لاعب يمتلك إمكانات غير متوفرة في أفضل لاعبي العالم؛ وعدم حضوره في حفلة الأفضل نتيجة عدم تصويت المسئولين له في جائزة أفضل لاعب في العالم والمواقف التي تعرض لها من اتحاد الكرة خلال الآونة الأخيرة؛ مع العلم أن صلاح تمكن من تحقيق العالمية ويصبح حديث العالم دون التواجد بين صفوف "الأهلي والزمالك" قبل مرحلة احترافه، واتفق معه في خطوة عدم حضوره.محمد صلاح هو الأفضل في أفريقيا واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة متسائلا: "إحنا ليه بنعامل محمد صلاح كدة علشان ملعبش أهلي وزمالك".. هناك لجان إخوانية من أجل القضاء على أسطورة الكرة المصرية.. محمد صلاح استطاع أن يغير رؤية العالم عن الإسلام، "في ناس أسلمت علشان محمد صلاح ليه بنعمل كده.. يجب عدم الحديث بأسلوب غير لائق عن "أسطورة الأساطير" محمد صلاح.أنا مبسوط إن مصر فازت بجائزة في حفل الأفضل في أفريقيا ولكن اتحاد الكرة المصري يجب محاكمته نظرا لما فعله من عدم التصويت لمحمد صلاح في حفل الأفضل بالعالم.محمد صلاح لديه الحق في عدم اللعب مع المنتخب الوطني واتفق معه في ذلك، والناس كلها تحاملت عليه في البطولة الأفريقية النسخة الماضية على الرغم من أنه الوحيد الذي كان يحاول تحقيق الفوز.المنتخب الأول في الوقت الحالي غير مناسب واختيار اللاعبين غير موفق وما يحدث الآن من قبل الجهاز الفني يلقب "بالهمجية"، يجب سرعة التخلص من بعض اللاعبين، غير المناسبين و"لازم نختار صح "؛ والمنتخب تحت قيادة حسام البدري لا يصلح ولن يستطيع أن يحقق أي إنجازات، ولن نتمكن من اجتياز التصفيات.حسن شحاتة هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني وعدم توليه قيادة الفراعنة بسبب نجاحه وعدم قبوله بالفساد.. حسن شحاتة هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وامتنع عن تولي قيادة المنتخب "علشان كان هيشتغل صح ويمنع السرقة لذلك تم استبعاده بداعي كبر السن".