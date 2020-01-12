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فن

حلا شيحة: الحياة لا تعطي دروسا مجانية ودفعت الثمن.. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 05:20 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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مصطفى كرم
شاركت حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حلا شيحة في الصورة بإطلالة مميزة، وارتدت هيكول اسود، واعتمدت علي وضع ميكب اب خفيف بلون ترابي، ليتناسق مع بشرتها لابراز انوثتها.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "علمتني الحياة الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين اقول ان الحياة علمتني تأكد اني دفت الثمن".

وتواصل حلا شيحة حاليا، تصوير دورها فى فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وماجد الكدواني وسوسن بدر، تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، الذى عرض العام الماضي.
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