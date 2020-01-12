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منوعات

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

الأحد 12/يناير/2020 - 05:43 ص
آكل لحوم بشري
آكل لحوم بشري
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عزة عاطف
أبلغت عائلة شاب أمريكي عن فقدانه يوم عيد الميلاد بعد عدم عودته إلى المنزل لتناول وجبة الإفطار العائلية، وقال زميله في الغرفة أنه ذهب للقاء رجل عشية عيد الميلاد بعد اتصالهما من خلال تطبيق موبايل.

وتبين فيما بعد أن الشاب الأمريكي «كيفن بيكون» البالغ من العمر 25 عامًا تعرف على رجل يدعى «مارك لاتونسكي» يبلغ من العمر 50 عامًا على تطبيق جريندر، وفقًا لـ فوكس نيوز.

بعد أيام من البحث قادت بعض الأدلة في النهاية المحققين إلى منزل لاتونسكي في موريس بمقاطعة شياواسى، وبمجرد دخولهم وجد المحققون كيفين مقتولًا داخل المنزل بعد مهاجمته من آكل لحوم بشري.

وعلم والدا كيفين "كارل وبام بيكون" التفاصيل الرهيبة لما حدث لابنهما من خلال وثائق المحكمة، قال أحد الجيران إنه وجد رجلًا على شرفة منزله المغطاة بالدماء ويطرق بابه.

وأضاف الجار أن الرجل أمسك بذراعه في خوف مميت ساعدني، وهو يصرخ قائلًا: "إنه يريد أن يؤذيني، يريد أن يؤذيني"، وتبين أن من يلاحقه هو مارك.

وصلت شرطة ولاية ميشيجان في غضون دقائق وأخذت الرجل النازف معهم، وتكشف وثائق المحكمة تلك عن تفاصيل مقلقة حول كيفية وفاة كيفن داخل نفس المنزل، حيث قد يكون هناك ضحايا آخرين في أي مكان منه.

وقالت الشرطة أنها وجدت كيفن معلق عاريًا رأسًا على عقب في سقف المنزل، وقد اعترف مارك لاحقًا للشرطة بأنه طعن كيفين، وقطع حلقه، ثم علقه بحبل في العوارض الخشبية، كما قال إنه قطع جزءًا من أعضائه التناسلية وأكله.
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