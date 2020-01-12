AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إصلاح مجلس الأمن .. وزراء خارجية أفارقة يناقشون حق القارة في الحصول على الفيتو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:37 ص
نميرة نجم
نميرة نجم
Advertisements
محمود نوفل
تشارك السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الافريقي، اليوم، فى الاجتماع الوزراي الثامن بلجنة الاتحاد الافريقي للعشرة ( C-10) حول اصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في العاصمة السنغالية دكار، على مدار يومي ١٢ و ١٣ يناير ٢٠٢٠.

وتتكون اللجنة الوزراية من وزراء خارجية 10 دول: السنغال، الجزائر، ليبيا، جمهورية الكونجو، كينيا، أوغندا، ناميبيا، وزامبيا، سيراليون، غينيا الاستوائية، لمناقشة التطورات في عملية إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

كما يهدف اللقاء مناقشة تفاصيل الموقف الافريقي الموحد المعروف بإسم توافق "أوزولويني" الذي يؤكد على أحقية أفريقيا في الحصول علي مقاعد دائمة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مع التمتع بحق الفيتو ، بالإضافة إلي أحقية أفريقيا فى إختيار ممثليها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

يأتي الاجتماع تمهيدا للقمة الافريقية المقرر عقدها في فبراير المقبل بأديس أبابا، وفي إطار التحضيرات للدورة القادمة للمفاوضات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن في إطار الأمم المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تجدد دعمها لمواجهة الإرهاب في الساحل الأفريقي

عمرو موسى: مجلس الامن أخفق فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين..فيديو

بشأن مساعدات سوريا.. واشنطن: أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء

اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو لبحث التوترات بين واشنطن وطهران

ترشيحاتنا

أردوغان يعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس البرلمان التونسي في إسطنبول

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

خبير أمن معلومات: الواتس والفيسبوك لا يعملان من أجل المال.. فيديو

أمريكا توجه تهديدا شديد اللهجة لـ العراق

خالد النبوي ردا على سخرية عمرو أديب من الأهلى: هتاخد الدورى مثلا؟|شاهد

AdvertisementS

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

هل الشقة وقطعة الأرض المتروكة لزواج الأبناء عليهما زكاة | علي جمعة يجيب

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

الملوخية بالعيش ولا بالرز .. هنا شيحة تروي معاناتها مع والدتها بسبب الأكل.. فيديو

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

الأقوى منذ 24 عاما.. أمطار وسيول تضرب الإمارات.. صور

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف