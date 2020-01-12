إصلاح مجلس الأمن .. وزراء خارجية أفارقة يناقشون حق القارة في الحصول على الفيتو

تشارك السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الافريقي، اليوم، فى الاجتماع الوزراي الثامن بلجنة الاتحاد الافريقي للعشرة ( C-10) حول اصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في العاصمة السنغالية دكار، على مدار يومي ١٢ و ١٣ يناير ٢٠٢٠.



وتتكون اللجنة الوزراية من وزراء خارجية 10 دول: السنغال، الجزائر، ليبيا، جمهورية الكونجو، كينيا، أوغندا، ناميبيا، وزامبيا، سيراليون، غينيا الاستوائية، لمناقشة التطورات في عملية إصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة.



كما يهدف اللقاء مناقشة تفاصيل الموقف الافريقي الموحد المعروف بإسم توافق "أوزولويني" الذي يؤكد على أحقية أفريقيا في الحصول علي مقاعد دائمة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مع التمتع بحق الفيتو ، بالإضافة إلي أحقية أفريقيا فى إختيار ممثليها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.



يأتي الاجتماع تمهيدا للقمة الافريقية المقرر عقدها في فبراير المقبل بأديس أبابا، وفي إطار التحضيرات للدورة القادمة للمفاوضات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن في إطار الأمم المتحدة.