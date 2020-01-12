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القراءة وعي للإنسان.. رشا مجدي: الكتاب جليس لا ينافق ولا يمل

الأحد 12/يناير/2020 - 08:53 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدي ، مذيعة برنامج صباح البلد إن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل وهو أيضا لا يعاتب إذا جفوته ولا يفشي سرك ، لافتة إلى أنه علينا جميعًا إدراك حجم أهمية القراءة للإنسان . 

وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن القراءة تشمل وعي الإنسان ، مؤكدة أن الدولة حريصة على ذلك الأمر .

وأشارت الإعلامية رشا مجدي ، الى ان معرض القاهرة للكتاب الدولى فى دورته الـ51 يتبقى على افتتاحه أيام قليلة ، مضيفة ان معرض الكتاب يبدأ يوم 22 يناير الجارى وينتهى 4 فبراير المقبل .

وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، أن معرض الكتاب الدولى لهذه السنة يقام فى التجمع الخامس ، مؤكدة ان دوره معرض الكتاب الدولى لهذه السنة مختلفة عن كل الدورات السابقة .

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي ، أن فكرة سفراء معرض الكتاب الدولى مبادرة طرحها أحد الشباب ، وتم اختيار 5 سفراء يمثلون المعرض فى المجالات المختلفة منهم : دكتور زاهى حواس والمهندس هاني عازر والكابتن محمود تريزيجيه محترف الدورى الانجليزى .

ونوهت : " أن من سفراء معرض الكتاب الدولى الفنانة سميحة أيوب والفنان التشكيلى احمد مصطفى ، مشيرة إلى ان كل هذه الشخصيات دى قامات كبيرة ومتنوعة ، وعلى كل السفراء القيام بعمل الدعاية اللازمة للمعرض والتكلم عبر منصاتها المختلفة فهو شئ جديد ومهم ، كما تعتبر وسيلة جذب جديدة .
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