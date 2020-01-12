القراءة وعي للإنسان.. رشا مجدي: الكتاب جليس لا ينافق ولا يمل

قالت الإعلامية رشا مجدي ، مذيعة برنامج صباح البلد إن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل وهو أيضا لا يعاتب إذا جفوته ولا يفشي سرك ، لافتة إلى أنه علينا جميعًا إدراك حجم أهمية القراءة للإنسان .





وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن القراءة تشمل وعي الإنسان ، مؤكدة أن الدولة حريصة على ذلك الأمر .





وأشارت الإعلامية رشا مجدي ، الى ان معرض القاهرة للكتاب الدولى فى دورته الـ51 يتبقى على افتتاحه أيام قليلة ، مضيفة ان معرض الكتاب يبدأ يوم 22 يناير الجارى وينتهى 4 فبراير المقبل .





وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، أن معرض الكتاب الدولى لهذه السنة يقام فى التجمع الخامس ، مؤكدة ان دوره معرض الكتاب الدولى لهذه السنة مختلفة عن كل الدورات السابقة .





وأوضحت الإعلامية رشا مجدي ، أن فكرة سفراء معرض الكتاب الدولى مبادرة طرحها أحد الشباب ، وتم اختيار 5 سفراء يمثلون المعرض فى المجالات المختلفة منهم : دكتور زاهى حواس والمهندس هاني عازر والكابتن محمود تريزيجيه محترف الدورى الانجليزى .



