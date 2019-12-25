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سميحة أيوب تكشف عن أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
سميحة أيوب تكشف عن
سميحة أيوب تكشف عن أصدقائها من الوسط الفنى
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة سميحة أيوب، إن لديها عزة نفس ولا يمكنها أن تطلب دورا من مخرج أو مؤلف مهما كان الدور مغريا.

وأضافت سميحة أيوب خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "أبن مصر" والمذاع على قناة "المحور"، أن جميع الأدوار التى قامت بها كانت تحبها وتعتز بها.

وتابعت سميحة أيوب، أنها تحب المسرح أكثر من السينما وتعتز بذلك، مضيفة أنها مثلت الكثير من الأدوار الهامة للشخصيات الهامة فى المسرح.

وأشارت سميحة أيوب إلى أنها لم تشعر بالوحدة قط حتى الآن لأن لديها القليل من الأصدقاء وليس الكثير ولكنها تشعر معهم بكل معانى الحب والعطاء.

وأوضحت سميحة أيوب، أن من أهم أصدقائها التى تعتز به هم نادية لطفى، أمال بكير، سميرة عبد العزيز ومديحة حمدى.
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