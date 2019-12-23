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فن

سميحة أيوب: أتفاوض على نساء من ذهب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
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أحمد عمر
أكدت الفنانة سميحة أيوب أنها مازلت فى مرحلة التفاوض مع الشركة المنتجة لمسلسل نساء من ذهب، لتنضم إلى فريق العمل.

وتابعت سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها وافقت على الانضمام إلى العمل إلا أنها لم تتعاقد رسميا، مؤكدة أنها قرأت الحلقات الأولى من العمل وحظيت على إعجابها الدور.

يذكر أن مسلسل نساء من ذهب من بطولة كل من النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، وتعد تلك المرة الأولى التى يتعاونان فيها معًا فى عمل فنى.

العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف امين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد.

والجدير بالذكر أن العمل مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى ، حول أربعة نساء يقررن الاقامة معًا داخل أحد المنازل.
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