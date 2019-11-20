بتوقيع خالد جلال .. سميحة أيوب : أعود للمسرح بفنجان قهوة

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أنها تواصل حاليا الاستعداد للعودة للمسرح من جديد من خلال عمل مسرحي يجمعها بالمخرج الكبير خالد جلال.



واضافت سميحة أيوب في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أنها حتي الآن لم تبدأ بروفات العمل ، فالموضوع حتي الآن في حيز قراءة النص ، ومن المقرر أن يحمل اسم العمل فنجان قهوة ، وسيتم عرضه علي المسرح القومي .



يذكر أن الفنانة سميحة أيوب تتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وتجاوز رصيدها المسرحي 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية)، كما كانت لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، منها أرض النفاق، فجر الإسلام، مع السعادة، بين الاطلال، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة، أهمها الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية.

