المملكة تحذر السعوديين من التواجد بهذه المنطقة

حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، من التوجه إلى منطقة (سنترال) أو التواجد بالقرب منها؛ وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد.



ودافعت القنصلية، في تغريدة لها اليوم عبر حسابها "تويتر"، عن تحذيرها ذلك بقولها: حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم الأحد؛ متمنين دوام السلامة للجميع."



وكانت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهرت في الساعات الأولي من العام الجديد قد رفعت شعار “لا تنسوا 2019 – استمروا في 2020 حيث تم تنظيم فعاليات في مناطق عدة من هونج كونج مثل كواي فونج التي تشتهر بالحانات وأماكن الترفيه في وسط الحي التجاري وكذلك في المتنزهات القريبة من ميناء فيكتوريا ومراكز التسوق الكبيرة.



ويُشار إلى أن تلك التظاهرات جاءت نتيجة لتصاعد الاشتباكات بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين بعد مناوشات في مراكز تسوق وحي سياحي مهم.