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فن

بعد الانفصال .. أصالة خسرت هؤلاء النجوم من أجل زوجها السابق طارق العريان

الأحد 12/يناير/2020 - 10:38 ص
اصالة و طارق العريان
اصالة و طارق العريان
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شروق ابراهيم
مازالت الفنانة السورية أصالة نصري حديث الجميع بعد إعلانها رسميا انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر 15 عامًا، أنجبت منه طفليها التوأم علي وآدم.

وخلال فترة زواج أصالة نصري من طارق العريان دخلت في خلافات مع عدد من الفنانين إرضاءً لزوجها، منها تضامنها مع الفنان أحمد عز في قضية نسب طفليه " زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة التي هاجمتها علنا وأكدت دعمها لـ عز.

ويعود ذلك الدعم المعنوى من أصالة لأحمد عز رغم أنها ليست من الوسط التمثيلي؛ لأن أحمد عز هو بطل أفلام طارق العريان وقدم معه "الخلية، ولاد رزق 1 و ولاد رزق 2 " .

ولم يتوقف الأمر عن ذلك، بل دخلت اصالة في خلافات حادة مع صديقتها المقربة الفنانة أنغام بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة طارق العريان.

وصرحت الفنانة السورية في عدد من اللقاءات التلفزيونية ان انغام تسببت في إيذاء أحد اقارب زوجها ووصفتها بـ خرابة البيوت ثم انقطعت العلاقات بينهما نهائيا.
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