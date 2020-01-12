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أول الحضور.. شاهد وزير الخارجية الإيراني يقدم واجب التعازي في وفاة السلطان قابوس

الأحد 12/يناير/2020 - 10:24 ص
زير الخارجية الإيراني
زير الخارجية الإيراني يقدم واجب التعازى فى وفاة السلطان قابو
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا تفاصيل استقبال سلطان عمان الجديد أول المعزين فى وفاة السلطان قابوس.

استقبل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس ولقاء السلطان الجديد.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط ممثلا عن الشعب والحكومة في إيران للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد ولقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق".

قدم ظريف تعازي إيران إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس، وبارك تعيين السلطان الجديد، معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين

من جهته ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد استقبل اليوم الأحد بقصر العلم العامر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وكان الديوان السلطاني في عمان، أعلن صباح أمس السبت، عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عاما.

عد السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون.

49 عاما قضاها السلطان قابوس في الحكم بدأت في الـ23 يوليو 1970، جعلته صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.

ويعد السلطان قابوس أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو عام 1981.
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