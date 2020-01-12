افتتاح أعمال ميكنة محكمة الجيزة الابتدائية ضمن منظومة التطوير .. صور

أناب اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات في افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها.



وقد تضمنت أعمال التطوير التى تمت من خلال التعاون بين وزارات العدل والتخطيط والاتصالات افتتاح أعمال التطوير التقنى لمحكمة الجيزة الابتدائية وتقع بمقر محكمة الجيزة بشارع السودان، فضلا عن المحاكم الجزئية التابعة لها وهي محاكم العجوزة، الدقى، قسم إمبابة، الوراق وأوسيم الجزئية، وتقع بمقر مجمع محاكم تاج الدول.



وتشمل أعمال التطوير عدة محاور منها إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة والتى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم والذي من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.



وتأتي أعمال تطوير محكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها ضمن خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، والتى اقد بدأت في عهد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، والتى اعتمد استكمال تنفيذها المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك من خلال استكمال نشر تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في المحاكم، وإنشاء المكاتب الأمامية، والتى تعد من أهم ملامح تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وتساهم بشكل واضح في ميكنة المنظومة القضائية وتيسير العمل على المترددين على المحاكم، وتشمل المكاتب الامامية بمحكمة الجيزة الابتدائية تسع وحدات مجهزة لاستقبال المتقاضين منها ما هو مخصص لمراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعاوى وتقدير الرسوم ومنها ما هو مخصص لاستخراج الشهادات الخاصة بالدعاوى فضلًا عن إنشاء وحدة الجداول المميكنة والماسح الضوئي وكذلك قاعدة البيانات، وإدارة رول الجلسات بحيث يتم ميكنة الدعوى من بدايتها حتى نهايتها.