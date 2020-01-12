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أخبار العالم

السفير المصري بالبحرين يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:10 م
السفارة المصرية بالبحرين
السفارة المصرية بالبحرين
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محمود نوفل
استقبل الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدّستوريّة البحرينية في مكتبه بمبنى المحكمة اليوم الأحد سفير مصر لدى مملكة البحرين ياسر محمد شعبان، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وخلال الاستقبال أكد رئيس المحكمة أهمية العلاقة الأخوية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها مصر ، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالين الدّستوري والقانوني.

من جهته عبَّر السفير المصري عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة على حُسن الاستقبال.

كما شدد السفير المصري علي اهمية التعاون المشترك لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.
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