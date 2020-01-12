بدر الدين زايد: العلاقات المصرية العمانية مستقرة وراسخة

قال السفير بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية السابق لشئون دول الجوار، إن العلاقات المصرية العمانية من أكثر العلاقات العربية استقرارًا.



وأضاف السفير بدر الدين زايد، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن "من الأسف الشديد جميعا نعلم أن هناك الكثير من الشد والجذب الذي يحدث بين العلاقات العربية البينية التى تتصاعد مرات وتتحسن بينما تراجع في مرات أخرى".



وأشار مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون دول الجوار، إلى أن العلاقات المصرية العمانية ودية بشكل عام ومستقرة، لافتا إلى أن هذه العلاقات تبنى على الخطوات السابقة فيها.



وتابع مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون دول الجوار أن اتفاقية كامب ديفيد كان الدعم العماني لمصر خلال حرب أكتوبر معروف مهم، بالإضافة إلى أن مصر وقفت بقوة شديدة للدعم والتنمية في عمان.



وتابع: "خبراء مصر قاموا بالمساهمة بشكل كبير في بناء دولة عمان الحديثة سواء الخبراء والمدرسين المصريين أو من أساتذة الجامعات أو دبلوماسيين، إلى جانب أن مصر كانت تعين سفراء من الخارجية المصرية لتمثيل عمان في الخارج".





