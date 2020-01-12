سقوط عاطل أثناء الترويج للمخدرات فى إدفو وبحوزته سلاح وبانجو

تمكنت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان برئاسة المقدم أحمد النحال ، رئيس مباحث المركز ، اليوم الأحد ، من ضبط عاطل أثناء محاولته الترويج لتجارته غير المشروعة للمخدرات بدائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وسلاح آلى وطلقات.





وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إدفو ، يفيد بوصول معلومات للنقيب محمد إمبابى والنقيب سيد الطويل معاونى مباحث المركز ، عن قيام عاطل يدعى "ح.ط" ٣٠ سنة ، ومقيم الحجيرات مركز قنا محافظة قنا .





كما أن المتهم له محل إقامة آخر بمنطقة زقلونه الرى بالرش بوادى الرديسية مركز إدفو ، وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولته ترويج كمية منها على عملائه بدائرة مركز إدفو.





تم إعداد قوة أمنية ترأسها النقيب محمد السعدني والنقيب على شلتوت والنقيب أشهب القاضى ضباط مباحث مركز شرطة إدفو ، وتمكنوا من ضبط المتهم الذى عثر بحوزته على بندقية آلية وعدد خمس طلقات من ذات العيار وعدد أثنين من لفافات البانجو كبيرة الحجم ومبلغ مالى و هاتف محمول، أثناء قيادة المتهم دراجة نارية خاصه به ، بدون لوحات معدنية لترويج المواد المخدرة على عملائه .



