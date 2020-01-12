هيثم فاروق عن عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في أفريقيا: حرية شخصية

أكد هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الحالي بقنوات بي إن سبورت، أن عدم حضور اللاعب الدولي محمد صلاح لحفل الأفضل في أفريقيا يعد " حرية شخصية" لدى اللاعب.



وقال هيثم فاروق، في تصريحات خاصة لصدى البلد"، إن تغيب محمد صلاح هو "حرية شخصية" وطالما أنه مقتنع بوجهة نظره فهو أكثر من يعرف مصلحته عن الجميع".



وأردف: "محمد صلاح لديه العديد من الخبرات والتجارب مما يسمح له باتخاذ قرارات صحيحة في الفترة الأخيرة".



وأختتم: "أتوقع أن يظهر محمد صلاح في يوم من الأيام، ويعلن عن أسباب عدم مجيئه لأنه عودنا دائما بأنه مخلص ووطني ولا يقبل المزايدات، واتمنى له التوفيق العام المقبل من أجل حصد جميع الجوائز".



وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، قد تغيب عن الحضور في حفل أفضل لاعب في أفريقيا غام 2019 والذي توج بها زميله في الفريق ، السنغالي ساديو ماني".