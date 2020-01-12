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برلمان

النائب خالد عبد العزيز: جلسة رئيس البرلمان الليبي اليوم تاريخية.. ورسالة للعالم

الأحد 12/يناير/2020 - 02:10 م
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز فهمى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وصف النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، جلسة البرلمان اليوم بالتاريخية، حيث حضرها رئيس مجلس النواب الليبي.

وأوضح عبد العزيز خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن رئيس مجلس النواب الليبي ألقى كلمة مهمة أكد فيها على مدي أهمية العلاقة بين الشقيقتين مصر وليبيا.

وأوضح عبد العزيز أن أعضاء مجلس النواب المصري أكدوا وقوفهم بجانب الشعب الليبي ووحدة أراضيه، حيث أدان مجلس النواب المصري التدخل التركي في دولة عربية شقيقة.

وأعلن أعضاء مجلس النواب وقوفهم بجانب القيادة السياسية وجيش مصر في كل قرار يتم اتخاذه، لمواجهة هذا التدخل والاعتداء التركي علي بلد عربي شقيق.

وأكد عبد العزيز أن لقاء اليوم، تاريخي ويبعث رساله للعالم أن مصر الشقيقة الكبري تتحمل على عاتقها دائما وأبدا الحفاظ علي استقلال ووحدة أراضي جميع الدول العربية.

ووجه أعضاء مجلس النواب المصري التحية لجيش مصر العظيم على دورة في حماية الأمة العربية.
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