رئيس جامعة سوهاج يشيد بدور البابا تواضروس الثاني في ثورة يونيو

قدم الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج، درع الجامعة لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وذلك خلال زيارته الرعوية التي يقوم بها للمحافظة ، وذلك بحضور المحافظ، طارق الفقي، والأنبا باخوم ، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأعرب رئيس الجامعة - فى كلمته - عن تقديره وشعب سوهاج لقداسة البابا ودوره الوطني ومساندته لثورة "30 يونيو" المجيدة .



وأكد أن الدور الوطني لقداسة البابا لم يكن مجرد شعارات براقة بل تخطي إلى المطالبة من كل كنائس المهجر بأن تكون سفارات شعبية لمصر في الغرب لتوضيح أن ما يحدث هو من أجل الحرية والاستقرار ومحاربة الإرهاب الأسود.



وكان البابا تواضروس الثانى قد بدأ أمس زيارة رعوية إلى "إيباراشيات " سوهاج تستمر خمسة أيام يزور خلالها "إيبارشيات " مراكز سوهاج وطهطا وطما وجرجا والبلينا وأخميم.