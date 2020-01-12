السجن المؤبد لـ 5 أشخاص بتهمة خطف طفل في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة 5 أشخاص بخطف طفل بسبب توظيف الأموال، بالسجن المؤبد وبراءة اثنين آخرين.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية إلى 14 فبراير 2018، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغًا بخطف عبدالرحمن سباق فؤاد، 6 أعوام، مقيم بقرية الشيخ علي في أبوتشت، أثناء ذهابه إلى المدرسة، و تبين أن وراء واقعة الخطف كل من: محمد.ج.ا، و منتصر.ع.ش، و نادر.ع.ا، و عادل.ع.ك، و ابراهيم.ع.ا، و عبدالناصر.ع.ج، ومحمد.ع.ر.



وتبين من التحريات إلى هناك تعاملات مالية بين المتهمين وعامل يُدعى محمد.ج، تصل لأكثر من مليون جنيه، حيث قام المتهمون بدفع المبلغ له مقابل الحصول على فائدة مالية شهرية "توظيف أموال"، وكان العامل يدفع الفائدة شهريًا، وبعدها تعثّر فهددوه بضرورة دفع المبلغ.



كما تبين من التحريات، بأن العامل أخبر المتهمين بأنه يقوم بتوظيف أموالهم مع عم الطفل المختطف، وبعد مفاوضات باءت بالفشل بينه وبينهم، تم اختطاف الطفل أثناء ذهابه إلى المدرسة وفروا هاربين مستقلين سيارة ربع نقل وقاموا بإخفائه في قرية حمرا دوم، للضغط ضغط على عم الطفل والعامل لدفع المبالغ المالية الخاصة بهم.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 14812 لسنة 2016 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3955 لسنة 2018 كلي قنا، تهمة خطف الطفل بالإكراه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي برأت المتهم المتهمين الخامس والسادس من التهمة المنسوبة إليهما، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد.