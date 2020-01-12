ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.608 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 133.6 مليون ورقة مالية بقيمة 424.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لـ 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.35%، والعرب على 12.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.28%.



ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 493.7 ألف جنيه، 926 ألف جنيه، 36.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالي.