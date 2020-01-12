96783 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. الخميس

عقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع رؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، التي ستنطلق صباح الخميس المقبل في 407 لجان امتحانية للإعدادية العامة على مستوى المحافظة بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وعزة مصطفي مدير التعليم الإعدادي بالمديرية.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إن 96783 طالبا سيؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية على مستوى القليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات.



وأشار خلال الاجتماع إلى أن الامتحانات من أخطر المهام التعليمية لذا فإنها تحتاج من المشاركين فيها الى الحكمة في إدارة المواقف الخاصة بها مع الدقة والسرية والأمانة المتناهية أثناء تنفيذ هذه المهام وحرصًا على انضباط العمل بلجان سير الامتحانات.



وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم من السماح لأى عضو في اللجنة بالقيام بأى عمل إلا بعد التأكد من كونه غير محروم من أعمال الامتحانات أو محال للمحاكمة التأديبية أو لديه موانع باللجنة أو ضمن العاملين بالمدرسة التي بها اللجنة.



كما حذر من الغش بكل أشكاله والطرق المؤدية إليه ومنع تعامل الإداريين والعمال المنتدبين باللجنة مع الطلاب ومنع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقب الأول أو المراقبين والإداريين والعمال واستثناء رئيس اللجنة فقط.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على منع دخول أي جهة لجان الامتحانات أو التصوير أو إعطاء أي بيانات تتعلق بالامتحانات مهما كانت هذه الجهة ومنع دخول أولياء الأمور اللجان حفاظًا على سرية أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة الحرص على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وإسناد أمن اللجان للملاحظين القادرين على حسن التصرف.