مدرب الفراعنة: جاهز بخلطة سرية للتتويج بأمم أفريقيا لليد

يختتم منتخب مصر الوطني لكرة اليد تدريباته اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للسفر غدا الي تونس لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ..





وعاد المنتخب من رحلة اوربية خاض خلالها 4 مواجهات مع السويد وصربيا وسبق المعسكر الأوروبي وديات بالقاهرة مع العراق والسعودية والبرتغال , ليكون المنتخب استعد لبطولة افريقيا بـ10 وديات حقق منها مكاسب كبيرة ووصل إلى فورمة مميزة فنيا وبدنيا بلاعبيه ..





من جانبه استقر الإسباني باروندو جارسيا أفضل مدرب في العالم وقائد منتخبنا في " الكان الافريقي " علي الخلطة السرية للفراعنة وشدد علي لاعبيه بضرورة استفسار طاقتهم القصوى لأنه لا مجال لأي تهاون وعليهم التركيز وحصد كل النقاط حتي الوصول إلى المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الأولمبي ..





ويصطحب المدير الفني الإسباني 20 لاعبا الي تونس من بين ال٢١ لاعبا الذين استقر عليهم قبل السفر الي السويد وهم :كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. إمام فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . واستبعد المدير الفنى ٥ لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية.