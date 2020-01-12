AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الفراعنة: جاهز بخلطة سرية للتتويج بأمم أفريقيا لليد

الأحد 12/يناير/2020 - 06:25 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
منتصر الرفاعي
يختتم منتخب مصر الوطني لكرة اليد تدريباته اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للسفر غدا الي تونس لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في تونس خلال الفترة من 16 وحتى 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ..

وعاد المنتخب من رحلة اوربية خاض خلالها 4 مواجهات مع السويد وصربيا وسبق المعسكر الأوروبي وديات بالقاهرة مع العراق والسعودية والبرتغال , ليكون المنتخب استعد لبطولة افريقيا بـ10 وديات حقق منها مكاسب كبيرة ووصل إلى فورمة مميزة فنيا وبدنيا بلاعبيه ..

من جانبه استقر الإسباني باروندو جارسيا أفضل مدرب في العالم وقائد منتخبنا في " الكان الافريقي " علي الخلطة السرية للفراعنة وشدد علي لاعبيه بضرورة استفسار طاقتهم القصوى لأنه لا مجال لأي تهاون وعليهم التركيز وحصد كل النقاط حتي الوصول إلى المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الأولمبي ..

ويصطحب المدير الفني الإسباني 20 لاعبا الي تونس من بين ال٢١ لاعبا الذين استقر عليهم قبل السفر الي السويد وهم :كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. إمام فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . واستبعد المدير الفنى ٥ لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية.
ومن المقرر أن يستبعد الخواجه لاعبا خلال الساعات القادمة.. و يلعب منتخبنا مع غينيا الخميس المقبل والجمعة مع كينيا والأحد مع الكونغو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح طه إسماعيل لنجوم المنتخب الأولمبي قبل موقعة جنوب إفريقيا

الإصابات تطارد فراعنة اليد قبل أمم أفريقيا

٢١ لاعبا في قائمة منتخب اليد قبل معسكري صربيا والسويد استعدادا لأمم إفريقيا

وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد اليد لمتابعة تجهيزات صالتى القاهرة وأكتوبر

منتخب مصر يتوجه إلى صربيا لتجربة خطة خوض الأمم الإفريقية لكرة اليد

الدوري الفرنسي يخطف أفضل لاعب فى العالم لكرة اليد من الأهلى والزمالك

ترشيحاتنا

روحاني يعاير تميم بالمقاطعة العربية.. اتفاق قطري إيراني يضع الدوحة في وجه المدفع

طفل مولود بعين واحدة.. سوهاج الجامعي يستجيب لعلاج حالة نادرة.. صور

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة

عاجل.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق

قبل مواجهة حرس الحدود .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم

تفاصيل جديدة.. آخر تطورات قضية زوج نانسي عجرم من البداية للنهاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة