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رياضة

خاص.. فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك إلى السعودية في هذا الموعد.. تفاصيل

الأحد 12/يناير/2020 - 06:14 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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إسماعيل محمود
علم صدى البلد، أن التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، سيرحل عن الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت مصادر خاصة لـ صدى البلد في المملكة العربية السعودية، أن فرجاني ساسي سيوقع بصفة مؤكدة مع أحد الأندية الكبيرة في السعودية في نهاية هذا الموسم ، وهذا النادي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فرجاني ساسي للحصول عليه.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد فرجاني ساسي تبلغ 3 ملايين دولار .

وأضاف المصدر أن النادي الذي سيوقع له فرجاني من كبار الأندية في الدوري السعودي، لكنه ليس الهلال والنصر والشباب.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية ربطت فرجاني ساسي في الفترة الماضية بالانتقال لصفوف النادي الأهلي السعودي، مع مدربه السابق في الزمالك، السويسري كريستيان جروس.
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