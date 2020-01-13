اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ

السيارات الكهربائية

، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم

Dong er30

، ويمكنكم التعرف على

أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر

بالتقرير التالي:

مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:

تأتي

السيارة Dong er30 الجديدة

، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.

السيارة إنتاج عام ٢٠١٨

أوتوماتيك

تكييف

سنتر لوك

ريموت كنترول

حساسات امامية وخلفية للركن

فرامل

ABS

EBD

AUX

USB

٢ ايرباج

سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر

تباع

السيارة Dong er30 الجديدة في مصر

بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.





فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر



كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في

مصر بعرض فيرنا 2020

بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .

فيرنا 2020 في مصر



وتلاحظ أن تصميم السيارة

فيرنا 2020

الجديد يشبه تصميم السيارة النترا

Elentra 2019

وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي

verna 2020

مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.

تأتي

فيرنا 2020

بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS

وسيتم طرح

verna 2020

بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر اليوم.









هيونداي i10 2020



هيونداي i10

hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.





هيونداي توسان 2020



هيونداي توسان



hyundai Tucson تبدأ من 424.900 جنيه حتى 579.900 جنيه لأعلى فئة turbo-facelift .

hyundai tucson سعر







hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة .





هيونداي النترا 2020

hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.





hyundai creta

اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

accent hci 2020

accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.





hyundai h1

هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.





أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر



تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:

اسعار شيفرولية

chevrolet

شيفرولية لانوس

chevrolet lanos

تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية افيو

chevrolet aveo

تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة

شيفروليه اوبترا

chevrolet optra

تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية ماليبو

chevrolet malibu

تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية بيك اب

chevrolet pickup

تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية n300