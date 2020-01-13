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سيارات

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:01 ص
فيرنا 2020 verna
فيرنا 2020 verna
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اشرف عطية
الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور

أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بالتقرير التالي:

مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:
تأتي السيارة Dong er30 الجديدة، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.

السيارة إنتاج عام ٢٠١٨
أوتوماتيك
تكييف
سنتر لوك
ريموت كنترول
حساسات امامية وخلفية للركن
فرامل
ABS
EBD
AUX
USB
٢ ايرباج


سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر
تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.


فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر

كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصر بعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .

فيرنا 2020 في مصر

وتلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.

تأتي فيرنا 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS

وسيتم طرح verna 2020 بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).


تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر اليوم.


هيونداي i10 2020
هيونداي i10
hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.

هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
hyundai Tucson تبدأ من 424.900 جنيه حتى 579.900 جنيه لأعلى فئة turbo-facelift .
hyundai tucson سعر

hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.

هيونداي النترا 2020
hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.

hyundai creta
اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

accent hci 2020
accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.


أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:

اسعار شيفرولية chevrolet

شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة

شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة

شيفرولية n300
chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه
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