اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر.. وهذا سعرها.. صور
أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بالتقرير التالي:
مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:
تأتي السيارة Dong er30 الجديدة، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.
السيارة إنتاج عام ٢٠١٨
أوتوماتيك
تكييف
سنتر لوك
ريموت كنترول
حساسات امامية وخلفية للركن
فرامل
ABS
EBD
AUX
USB
٢ ايرباج
سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر
تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.
فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر
كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصر بعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .
فيرنا 2020 في مصر
وتلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.
تأتي فيرنا 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS
وسيتم طرح verna 2020 بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).
تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:
اسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية n300
أنتجت أحد المصانع الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات، خطا كاملا لـ السيارات الكهربائية، وطرحتها في مصر للمرة الأولى تحت اسم Dong er30، ويمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بالتقرير التالي:
مواصفات السيارة Dong er30 الجديدة:
تأتي السيارة Dong er30 الجديدة، بمحرك ٦٠ كيلو وات وبطارية سعة ٣١,٨٢ تمكنها من سير ٢٥٥ كم في الشحنة الواحدة بسرعة قصوى تصل إلى ١١٥ كم في الساعة.
السيارة إنتاج عام ٢٠١٨
أوتوماتيك
تكييف
سنتر لوك
ريموت كنترول
حساسات امامية وخلفية للركن
فرامل
ABS
EBD
AUX
USB
٢ ايرباج
سعر السيارة Dong er30 الجديدة في مصر
تباع السيارة Dong er30 الجديدة في مصر بسعر يبدأ من 170.000 جنيه.
فيديو ترويجي لـ فيرنا 2020 verna المطروحة عالميا عدا مصر
كشفت شركة هيونداي موتور الكورية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر فيرنا رغم قيام الوكيل في مصر بعرض فيرنا 2020 بنفس شكلها عام 2006 رغم اختفاء هذا الشكل تماما عالميا .
فيرنا 2020 في مصر
وتلاحظ أن تصميم السيارة فيرنا 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة النترا Elentra 2019 وجاء الموديل الجديد من السيارة هيواندي verna 2020 مميز للغاية بشبكة عريضة ومصابيح أمامية حادة ومصابيح خلفية تمتد على طول شنطة السيارة.
تأتي فيرنا 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS
وسيتم طرح verna 2020 بسعر يبدأ من 17 ألف دولار بما يعادل (289 ألف جنيه تقريبا).
تخفيض جديد في أسعار هيونداي hundai 2020 بعد إلغاء الجمارك.. تفاصيل
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار شيفرولية اليوم في مصر:
اسعار شيفرولية chevrolet
شيفرولية لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية افيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة
شيفروليه اوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتي 315.700 جنيه لأعلى فئة
شيفرولية n300