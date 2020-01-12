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فن

فستان سواريه | جيسي عبده تبهر متابعيها في أحدث جلساتها التصويرية

الأحد 12/يناير/2020 - 06:39 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبده جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.

وظهرت جيسي عبده بإطلالة أنيقة بارتدائها فستان سواريه باللون البني المرصع بالالماس خلالها جلستها التصويرية من أعلى أحد الفنادق بلبنان.

واعتمدت جيسي عبده على وضع ميك اب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها الجذابة واسدال شعرها على كتفها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وردود واسعة عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "طالعه قمررر منور" و "الجمال والأناقة" و " قمرررر".

وقدّمت جيسي عبده خلال مشوارها الفنى حتى الآن، 20 مسلسلا، منها 2 مصريين هما "اتهام" مع الفنان حسن الرداد والنجمة ميريام فارس، و"سك على اخواتك" مع الفنان على ربيع الذى تم عرضه فى شهر رمضان.
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