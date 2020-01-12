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رياضة

الكونفدرالية.. بيراميدز يباغت المصري بـ هدف تراوري ..فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:27 م
إيريك تراوري
إيريك تراوري
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حسن العمدة
أحرز إيريك تراوري الهدف الأول لفريقه بيراميدز فى شباك المصري، من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ4، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 20 عن طريق تراوري من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما جاء المصري فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:
- بيراميدز : 9 نقاط .
- المصري : 6 نقاط .
- رينجيرز : نقطة وحيدة .
- إف سي نواذيبو : نقطة وحيدة .
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