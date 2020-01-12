تناول هذا الفيتامين يوميا يحمي من العمى

يعد النظر أغلي شيء يمتلكه الانسان ومع ذلك نادرا ما نهتم برعاية الجزء الأساسي المسئول عن هذه المهمة فى حياتنا وهو العين. فكثيرون لا يعرفون كيف يزيدون كفاءتها أو يحافظون عليها.



ووفقا لما ذكره موقع ""healthline"" أن هناك قائمة كبيرة من الأطعمة التى تساعد فى حماية العين من المشاكل والامراض بل ما لا يعلمه كثيرون أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل النظر والعمى .



وأوضح الموقع أن نقص فيتامين أ من أكثر أسباب العمى شيوعًا في العالم، فهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على الخلايا الحساسة للعينين والتى تسمى "مستقبلات الضوء" .



وعدم تناول الكمية الكافية من فيتامين "أ" يعرض الإنسان للإصابة بـ العمى الليلي أو العيون الجافة أو حتى ظروف أكثر خطورة حسب نسبته في الجسم.



يوجد فيتامين أ فقط في الأطعمة المشتقة من الحيوانات خاصة الكبد، صفار البيض، ومنتجات الألبان،كما يمكن الحصول على فيتامين (أ) من مركبات نباتية مضادة للأكسدة تسمى الكاروتينات بروفيتامين (أ) الموجودة بكميات كبيرة في بعض الفواكه والخضروات.



في المتوسط توفر الكاروتينات حوالي 30 ٪ من احتياج الجسم لـ فيتامين A أكثرها كفاءة هو البيتا كاروتين، والذي يوجد بكميات كبيرة في اللفت والسبانخ والجزر.