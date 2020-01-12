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رياضة

خاص.. نجم الأهلي على رادار العين الإماراتي.. وهذا موقف اللاعب

الأحد 12/يناير/2020 - 06:43 م
علي معلول
علي معلول
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إسماعيل محمود
علم "صدى البلد"، أن نادي العين الإماراتي أظهر اهتمامه بضم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي في الفترة القادمة.

وذكرت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن نادي العين أظهر اهتماماته بضم "معلول" عن طريق أحد الوكلاء، لكن الظهير التونسي أبدى رفضه بشكل قطعي مغادرة النادي الأهلي.

يذكر أن علي معلول والبالغ 30 عامًا، انتقل للنادي الأهلي صيف عام 2016، قادمًا من النادي الصفاقسي التونسي.

وسجل علي معلول هدفين مع النادي الأهلي في الدوري هذا الموسم، وصنع 4 أهداف، إضافة إلى صناعته لآخر في دوري أبطال إفريقيا.
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