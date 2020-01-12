خاص.. نجم الأهلي على رادار العين الإماراتي.. وهذا موقف اللاعب

علم "صدى البلد"، أن نادي العين الإماراتي أظهر اهتمامه بضم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي في الفترة القادمة.





وذكرت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن نادي العين أظهر اهتماماته بضم "معلول" عن طريق أحد الوكلاء، لكن الظهير التونسي أبدى رفضه بشكل قطعي مغادرة النادي الأهلي.





يذكر أن علي معلول والبالغ 30 عامًا، انتقل للنادي الأهلي صيف عام 2016، قادمًا من النادي الصفاقسي التونسي.



