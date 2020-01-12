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رياضة

رضا عبد العال لـ صدى البلد: كهربا صفقة خسرانة ومش هيفارق دكة الاحتياطي مع الأهلي

الأحد 12/يناير/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر - حسام الحارتي
صرح رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة، أن وجود كهربا في الأهلي هذه الفترة يعتبر عند من إدارة الأهلي فقط، ولكن فنيًا رمضان صبحي يفوقه بكثير ولن يستطيع كهربا أن يحل محله.

وقال عبد العال خلال حواره لـ موقع صدى البلد إن، ما كان يقدمه كهربا مع الزمالك كان مميزا ولكنه بسبب توظيفه في مكانه الذي يبدع به، ولكن فايلر المدير الفني للأهلي أظن أنه يملك وجهة نظر مختلفة.

وأضاف عبد العال، أن كهربا لن يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في الزمالك من اعتراضات ومخالفات على الإدارة الفنية ولاعبي الفريق، حيث أن الأهلي عقوباته قوية وصارمة.

واستطرد عبد العال، انضمام كهربا للنادي الأهلي خطوة جيدة، وحصول الأهلي على خدماته كان عندًا وردًا على صفقة عبد الله السعيد أثناء تواجده في الزمالك ولكن في ظل تواجد رمضان صبحي سيختفي كهربا من الساحة.

وتابع: "كهربا صفقة فاشلة ولن يفارق مقاعد البدلاء طوال فترة تواجده مع الأهلي، إلا إذا أعاد فايلر المدير الفني للأهلي توظيفة بشكل آخر".
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