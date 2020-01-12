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فن

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور

الأحد 12/يناير/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ أشرف العدة - عمرو سيد
حرص عدد كبير من نجوم الغناء على مساندة المطرب إيهاب توفيق وتقديم واجب العزاء فى والده مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان من بين الحضور، مصطفى قمر، حسين الجسمي، عصام كاريكا، طارق الشيخ، لطيفة وليد سعد، وغيرهم.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق، صباح الخميس، إثر اندلاع حريق في الفيلا التي يسكن بها.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بعد الدفع بـ8 سيارات مطافئ.
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. صور
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